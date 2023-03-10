緯創醫學3大業務齊步走 今年營收拚增逾5成

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緯創醫學10日與台北市立萬芳醫院舉辦「BestShape Go智世代變形載具」合作儀式，緯創醫學董事長黃俊東（左2）說，將把變形載具運用在膝部或髖部手術後的病人，縮短術後復健過程。中央社記者吳家豪攝 112年3月10日

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（中央社記者吳家豪台北8日電）代工大廠緯創資通旗下緯創醫學科技董事長黃俊東今天表示，去年營收約新台幣5億至6億元，年增70%至80%；今年3大業務都將成長，營收有機會年增50%至100%，力拚損益兩平，智慧輔具產品將拓展東南亞及歐洲市場。

緯創醫學今天與台北市立萬芳醫院舉辦「BestShape Go智世代變形載具」合作儀式，透過緯創醫學的變形電動車、外骨骼等智慧輔具，結合萬芳醫院的復健配套治療，為復健醫學注入創新能量。

黃俊東指出，緯創醫學成立以來，專注在體外檢測、生命科學儀器，自有品牌也經營許多智慧醫療系統，如外骨骼機器人、智慧輔具等，針對需要復健的患者提供更好應用，已經累積不少經驗和開發能量，把一些不可能的場景轉變為可能。

他說，與萬芳醫院合作，將把變形載具運用在膝部或髖部手術後的病人，縮短術後復健過程，讓病患早日恢復健康，重新投入社會。未來緯創醫學除了與萬芳醫院合作外，也會繼續投入資源，提供更先進的產品。

展望今年營運，黃俊東表示，緯創醫學旗下3大業務都將成長，醫療儀器代工業務營收占比超過50%，因具備設計能力，獲得客戶肯定；外骨骼機器人已在中國取得認證，可進行銷售，將挹注智慧輔具業績；與醫院合作的健康照護平台也有不錯進展。

黃俊東說，緯創醫學2022年仍未獲利，今年將力拚損益兩平，希望2到3年後可以邁向上櫃或上市。

緯創醫學指出，變形電動車已取得台灣醫療認證，與萬芳醫院合作採取研究案形式進行，將優化變形電動車相關參數，目前先專注在台灣市場，預計下半年進軍東南亞及歐洲市場。（編輯：張良知）1120310