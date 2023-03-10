英媒：蘋果鴻海遊說鬆綁勞動法 有利在印度生產

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士說法報導，蘋果公司和鴻海科技集團等企業成功遊說印度卡納塔卡省修訂勞動法，有助於推動在印度生產iPhone計畫。

他們這次成功遊說修訂新法，意味著印度將可實施兩班制生產，與蘋果（Apple）和鴻海在主要製造基地中國的做法類似。印度企圖成為替代中國的製造基地，依據新法，卡納塔卡省（Karnataka）會是印度工作制度最具彈性的地區之一。

全球供應鏈先前因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖而連月大亂，企業經此後試圖停止過度依賴中國製造業，卡納塔卡省正努力抓住這個機會。

一名不願具名的印度政府官員說：「印度將成為下一個大型製造業樞紐。拿印度與其他國家相較…在增加工作產出方面，我們必須大幅提高效率。」

印度電子暨資訊科技部部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）上週說，卡納塔卡省一座占地300英畝（約121.4公頃）的新廠將生產蘋果手機。鴻海尚未證實有任何建廠計畫。

印度科技業中心卡納塔卡省上週通過一項工廠法修正案，允許12小時輪班制和女性夜間工作；在中國、台灣和越南的電子製造業生產線上，女性常是主力，但在印度勞動力的占比不多。

新法將每週工時上限訂在48小時，但同時提高許可加班時數，從每3個月75小時增加到145小時。

官員說，卡納塔卡省在印度產業遊說團體和蘋果、鴻海等外國企業「大量投入」之後修訂了勞動法。鴻海和蘋果不予置評。

一名與鴻海關係密切的人士提到蘋果時說：「這是我們和客戶一直在追求的目標。這對於本地大規模打造高效製造業來說，是非常關鍵的調整。」

印度人口將於今年超越中國，成為全球第一大國。這名消息人士說，鴻海不能再忽視印度這個前景看好的市場，但印度和中國之間的投資環境仍有巨大落差，「能實施全天12小時輪班生產的兩班制，將讓我們朝目標邁進一大步」。

印度經濟以服務業為重，製造業占比不大，但總理莫迪（Narendra Modi）政府正推動「印度製造」（Make in India），努力拉抬製造業。

印度中央政府和各省政府都向電子業等領域的投資人提供誘因，希望吸引那些想要離開中國、實現產線多元化的製造業者，尤其是在南部省分。

鴻海目前在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的工廠生產iPhone，先前曾談到要在卡納塔卡省和相鄰的泰倫加納省（Telangana）擴大業務，但未詳述替蘋果生產的計畫。

不過，鴻海科技集團董事長劉揚偉上週造訪了泰倫加納省的海德拉巴市（Hyderabad）和卡納塔卡省的班加羅爾市（Bengaluru），是迄今鴻海可能在印度擴大業務的最明確跡象。

台灣的和碩聯合科技公司和緯創公司經營的工廠也在印度組裝iPhone。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1120310