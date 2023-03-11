台電聯手開發商檢調層層把關 根絕饋線、綠能蟑螂

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（中央社記者曾智怡台北11日電）為遏止再生能源開發2大阻力「饋線蟑螂」和「綠能蟑螂」，台電除已與開發商訂定防範機制，讓饋線轉賣情形大為降低，也和檢調單位建立聯繫管道，面對有心人士阻撓案場建置，將主動通報調查。

近年政府大力推動綠能，然而，有心人士搶占饋線、地方勢力索討睦鄰費用問題層出不窮，台電指出，伴隨再生能源開發而來的「蟑螂」有兩種，第一種是「饋線蟑螂」，專搶饋線再漫天喊價轉賣，第二種則是「綠能蟑螂」，在案場設置階段設法阻撓。

為遏止部分業者虛占饋線容量，台電已在取得經濟部能源局及太陽光電公協會共識後，訂定配電級防範太陽光電設置者虛占饋線容量機制，由裝置容量合理性審查、繳費及文件繳交期限、審查意見書展延合理性審查、變更設置者名稱、公開排隊順序等不同面向層層把關。

台電指出，虛占饋線容量案件統計自2020年起已清除共5792件；截至2022年12月，等候併網再生能源案件共954件、合計裝置容量417.62千瓩，相較於2020年7月等候件數2580件已有降低趨勢，顯示改善等候併網已有實際成效。

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不過，打著環保旗號的「綠能蟑螂」，仍是業者揮之不去的惡夢，也是目前綠能進度緩步主因之一，為此，台電已與檢調單位建立聯繫管道，如有發現疑似「綠能蟑螂」情事，即主動通報調查。

此外，為使業者有充裕時間完成取得用地、籌措資金及購置設備等前置作業，台電同意業者在取得併聯審查意見書有效期限（1年）內向能源局申請同意備案，並規劃「容量不及50kW之屋頂型併網工程費減免」、「變電所設備、配電管路租借及配電線路代辦機制」等友善併網措施，以提高開發商投資意願。（編輯：潘羿菁）1120311