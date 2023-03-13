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台股開低走高 收漲34.29點

2023/3/13 13:49
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（中央社台北13日電）台北股市今天開低走高，收盤漲34.29點，為15560.49點，漲幅0.22%，成交金額新台幣2392.15億元。

加權指數開盤為15514.03點，盤中最高15571.17點，最低15349.67點；不含金融股指數13466.62點，漲43.72點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.07%、食品股跌0.17%、塑化股跌0.05%、紡織股跌0.12%、機電股漲0.37%、造紙股跌0.4%、營建股跌0.22%、金融股跌0.57%。

委買張數1767萬9879張，委賣張數982萬1290張，成交張數610萬7738張。

收盤時上漲297家，下跌632家，持平66家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、國泰永續高股息、陽明、飛宏、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為台驊投控、虹揚-KY、誠研、翔耀、上曜。

跌幅前5名個股為龍德造船、矽力*-KY、泰福-KY、華碩、連宇。1120313

#台股
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