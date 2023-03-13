聯發科、長榮擺尾 台股震盪220點收盤漲34.29點

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波引發台股今天走勢震盪，上下波動超過220點，聯發科、長榮擺尾，電子翻揚，終場指數上漲34.29點，收在15560.49點，15400點和15500點失而復得。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉遭接管引發風暴與業界恐慌，日本股市下挫，中國股市震盪，香港股市走堅，台股今天早盤開低走跌，電子和金融股下殺，代表中小型股的櫃買OTC指數一度重挫逾2%，高價股慘綠，大盤連袂失守15500點和15400點整數關卡，最低來到15349.67點，下跌176.53點。

美國財政部等金融當局今天宣布畫，將確保矽谷銀行所有儲戶都能取回「全額」存款，美國納稅人不需承擔任何損失，受此消息激勵，台股在電子股領軍下，盤中逆勢勁揚翻紅至平盤附近，大盤上下波動超過220點。

尾盤聯發科、長榮擺尾，電子翻揚，終場台股加權指數收在15560.49點，上揚34.29點，漲幅0.22%，成交值來到新台幣2392.16億元，電子股終場勁揚0.39%，金融股下挫0.57%，航運股終場上漲0.92%，櫃買OTC指數終場下跌0.65%。

晶圓代工龍頭台積電翻紅終場收在516元，小漲0.58%，聯發科拉尾盤終場收764元，上揚1.06%，聯電收在52.5元，小漲0.96%，日月光投控翻揚收108.5元，漲1.4%，鴻海收103元，小漲0.98%。

金控股整理，其中富邦金收在57.7元，下跌1.03%，中信金收22.2元，跌0.22%，兆豐金收32.55元，跌0.31%，國泰金收42.3元，下跌0.94%。

航運股震盪漲跌互見，其中長榮擺尾收170.5元，上揚3.33%，萬海收80.5元，上漲1.77%，陽明收69.1元，小漲0.58%，航空雙雄長榮航翻紅收27.8元，小漲0.36%，華航收19.95元，小跌0.5%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，技術面來看台股波段漲幅已大，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前對未來加速升息的發言，以及美國矽谷銀行危機，令市場擔憂，美股近期重挫。

從基本面來看，沈建宏指出，3月至4月科技產業訂單能見度仍低，半導體產業持續調整庫存，上半年半導體稼動率仍不理想。

從全球總體經濟來看，沈建宏表示，原物料價格高檔震盪，通膨雖受控制，仍未降溫，上半年聯準會升息循環恐難如市場預期結束。

整體觀察，沈建宏預估，3月台股面臨較大的獲利了結賣壓，預計4月檢視基本面，風險將更高，下半年景氣可逐季上揚。（編輯：張均懋）1120313