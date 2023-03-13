金融穩定優先通膨 星展：聯準會3月升息2碼機率降低

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）關閉引發業界恐慌，星展銀行今天發表評論指出，聯準會可能持續緊縮政策，但金融穩定也是聯準會任務之一，且金融穩定將優先於通膨，未來升息2碼的可能性已經降低。

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。總公司位在加州聖克克拉的矽谷銀行為全美第16大銀行，主要服務科技、風險投資以及新創公司。

外界憂心，美國聯準會（Fed）激進升息，恐引爆金融業的系統性風險。星展銀行今天發布以利率緊縮週期的風險為題的總經評論，並指出美元利率方面，金融穩定優先於通膨擔憂。

星展指出，上週二市場從聯準會主席鮑爾在美國國會的鷹派證詞中獲得線索，高度認為聯準會將在3月21至22日的利率會議再度升息50個基點；但接下來的3天中，這樣的預期幾乎消失，因為疲軟的工資增長和放緩的就業人數等經濟數據，加上矽谷銀行（SVB）倒閉，使得市場對升息幅度的預期降至25個基點。

星展認為，美國和全球金融體系都有足夠的緩衝來應對SVB事件帶來的損失或擴散效應，全球監管機構和金融機構也擁有廣泛的干預工具，藉以防止發生系統性風險。

不過星展提醒，SVB事件的影響已超出銀行業的穩定性；過去一年，全球利率急劇上揚，歷史經驗顯示，這樣的情況將為全球經濟和某些市場造成壓力。

星展接著表示，雖然矽谷銀行事件可能被證明是個獨立事件，而且規模比全球金融危機期間雷曼倒閉的規模略小，但它確實凸顯政策利率進一步快速上升的風險；美元利率方面，對金融市場穩定的考量將優先於對通膨上升的擔憂。

「從政策角度來看，聯準會需保持謹慎」，星展表示，如果擴散風險無法控制，總體經濟考慮將是次要的。

星展認為，假如沒有進一步的外溢效應，聯準會可能持續緊縮政策，但考量聯準會的任務之一是金融穩定，未來升息50個基點的可能性已經降低。（編輯：趙蔚蘭）1120313