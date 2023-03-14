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矽谷銀行倒閉牽動台股 黃天牧：目前屬心理面影響

2023/3/14 17:38
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（中央社記者郭建伸台北14日電）外界關注美國矽谷銀行倒閉是否造成台股利空。金融監督管理委員會主委黃天牧今天表示，美國金融機構發生問題會連動影響歐洲、亞洲股市，目前情況應屬心理面影響，但結構性質不同，不必過度驚慌。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委林德福指出，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉，是2008年金融海嘯以來美國最大的銀行倒閉事件，是否可能演變成系統性風險，或是全球金融風暴。

陳建仁表示，他看國外報導和美國政府所言，矽谷銀行倒閉屬於個案。

林德福詢問，矽谷銀行倒閉是否是台股利空，金管會主委黃天牧回應，由於國際股市連結，美國金融機構發生問題會影響美股，當然連動影響歐洲、亞洲股市，但目前情況屬於心理面影響。

黃天牧表示，台股今天下跌，前兩天也有跌，但相對有韌性；應密切注意但不必過度驚慌，因為結構性質不一樣。（編輯：林淑媛）1120314

#黃天牧
#美國矽谷銀行
# SVB
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