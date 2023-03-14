台奧經貿對話會議簽署MOU 促進雙方新創產業合作

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經濟部次長陳正祺（前右）和奧地利勞動經濟部助理次長威西格（前左2）等人14日出席第6屆台奧地利經貿對話會議，雙方會後簽署「台奧地利新創合作備忘錄」，盼促進彼此新創產業的鏈結，帶動更多投資合作機會。（經濟部提供）中央社記者劉千綾傳真 112年3月14日

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（中央社記者劉千綾台北14日電）經濟部與奧地利勞動經濟部今天共同舉行「第6屆台奧地利經貿對話會議」，雙方簽署台奧地利新創合作備忘錄，將促進彼此新創產業的鏈結，帶動更多實質產業及投資合作機會。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，第6屆台灣與奧地利經貿對話會議於今天在台北召開，由經濟部次長陳正祺偕同相關部會代表與奧地利勞動經濟部助理次長威西格（Franz Wessig）率領的代表團就關務合作、工業4.0、新創合作及數位合作等議題深入交流。

陳正祺表示，台奧皆以中小企業為主，同樣擁有許多產值領先全球的「隱形冠軍」公司。此外，台灣去年正式公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，台奧產業在推動綠色轉型及創新升級上有很多合作機會。

威西格表示，台奧雙方均為創新且開放的經濟體，在全球供應鏈中居於重要角色。奧地利經濟政策目標聚焦在成長、創新及就業等三大重點，希望透過「transformation offensive」轉型計畫鞏固商業據點地位、支持企業，以及促進研究及生產製造，朝再生能源轉型。

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除了參加官方會議外，威西格明天也將出席奧地利聯邦工商總會與中華民國國際經濟合作協會舉行的「第13屆台奧地利經濟合作會議」，雙方企業將就智慧城市、電動車充電、綠色能源及數位應用等領域互動、討論。

經濟部表示，奧地利是台灣在歐盟會員國當中的第7大貿易夥伴，2022年台奧地利雙邊貿易額達17億美元，較2021年增加6%，其中特別是在半導體、車輛等產品有顯著成長。（編輯：潘羿菁）1120314