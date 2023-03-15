金融、貨櫃翻黑 台股終場漲27.17點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股15日午盤後金融及貨櫃族群翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在15387.59點，上漲27.17點，成交值新台幣2428.61億元。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）美股反彈收高，台股今天在電子股止穩及航運股力挺下，指數一度上漲逾160點、突破15500點關卡，午盤後金融及貨櫃族群翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在今天最低15387.59點，上漲27.17點，成交值新台幣2428.61億元。

電子股今天上漲0.4%，成交比重約55%；航運股下跌0.74%，成交比重17%，金融股跌0.35%，代表中小型股的櫃買指數上漲0.72%。

電子權值股台積電終場收511元，小漲0.2%；鴻海收102.5元，上漲0.49%，聯發科翻黑下跌0.39%，收在758元。

貨櫃航運股長榮將配發每股70元現金股利，今天股價開高走低翻黑，終場下跌2.34%，收167元，成交量14.7萬張；陽明、萬海分別下跌1.48%、2.07%。

金融股開高走低，富邦金跌0.35%，收56.5元，國泰金下跌0.12%，收41.5元，中信金跌0.69%，以21.55元作收。

富邦投顧指出，美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步有望放緩，美股收高，抵銷金融風險疑慮、外資賣超負面衝擊，但台股月線走跌，週指標表現不佳，大盤反彈力道有限，仍為區間震盪格局。（編輯：張均懋）1120315