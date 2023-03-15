鴻海去年第4季三率三降 全年每股賺10.21元

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海去年第4季毛利率、營益率、淨利率呈現下滑，單季稅後獲利新台幣399.79億元，季增3%，年減10%，每股基本純益2.88元；累計去年獲利1414.83億元，年增2%，創歷年第3高，每股基本純益10.21元。

鴻海今天下午公布去年第4季合併損益，單季合併營1兆9630.28億元，較去年第3季1兆7466.05億元成長12%，比2021年同期1兆8898.26億元增加4%，去年第4季營收創歷年同期次高。

去年第4季合併毛利率5.66%，較去年第3季6.16%減少0.5個百分點，比2021年同期6.03%減少0.37個百分點。

鴻海去年第4季代表本業的合併營業利益442.33億元，營益率2.25%，較去年第3季2.78%減少0.53個百分點，比2021年同期2.79%減少0.54個百分點；去年第4季稅後獲利399.79億元，較去年第3季387.59億元成長3%，比2021年同期443.95億元減少10%。

鴻海去年第4季淨利率2.04%，較去年第3季2.22%微減0.18個百分點，比2021年同期2.35%減少0.31個百分點，去年第4季每股基本純益2.88元，優於去年第3季的2.8元、低於2021年同期的3.2元。

鴻海去年自結合併營收6兆6269.97億元，較2021年5兆9941.74億元增加11%，創歷年新高；去年合併毛利率6.04%，與2021年持平；去年合併營業利益1737.88億元，營益率2.62%，較2021年增加約0.14個百分點。

鴻海去年累計稅後獲利1414.83億元，較2021年1393.2億元成長2%，創歷史第3高；去年淨利率2.13%，較2021年淨利率2.32%減少0.19個百分點，去年每股基本純益10.21元，優於2021年的10.05元。

鴻海去年第4季營運結果符合預期，消費智能產品估小幅季增、小幅年減，實績結果明顯季增、較同期持平；雲端網路產品估小幅季減、小幅年增，結果較去年第3季持平、明顯年成長；電腦產品估較去年第3季和2021年同期明顯成長，結果僅較去年第4季持平、小幅年增；元件和其他產品估小幅季增和小幅年增，結果較2021年同期小幅下滑。

觀察4大產品線營收比重，去年消費智能產品占鴻海整體業績比重53%，雲端網路產品占比24%，電腦終端產品占比18%，元件和其他產品占比5%。

若從全年來看，鴻海去年消費智能產品電腦產品均小幅成長符合預期，雲端網路產品明顯成長符合預期，元件和其他產品持平不如預期。（編輯：張良知）1120315