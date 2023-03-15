信錦去年每股盈餘3元 擬配發3元股息

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）軸承廠信錦企業2022年稅後淨利新台幣3.7億元，每股盈餘（EPS）3元，年增47.8%，董事會決議配發3元現金股利，配發率100%。

信錦表示，在全球政經局勢不穩定與產業庫存去化的環境下，2022年合併營業收入98.1億元，年減3.8%，營業毛利16.2億元，毛利率約16.5%，略優於去年同期，營業利益3.4億元，營業利益率約3.5%。業外受惠於匯兌收益貢獻，稅前淨利6.1億元，歸屬於母公司的稅後淨利約3.7億元，分別較去年同期成長57.9%及47.5%，以期末股本計算，稅後每股淨利（EPS）3.00元，優於去年同期的2.03元。

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信錦指出，考量營運基礎及健全的財務體質支持，致力於提升股東權益價值。今天董事會通過配發每股3元的現金股利，以15日收盤價61元計算，殖利率約4.9%。

展望未來，信錦表示，將以創新研發因應未來的挑戰，持續整合集團資源，提升產品開發效率，同時加速東南亞廠區的營運及改善據點生產效率，強化供應鏈的安全與韌性，並減少地緣政治可能帶來的風險，以創造永續穩健成長。（編輯：楊凱翔）1120315