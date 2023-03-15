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三星擬20年砸7兆元建5座廠 專家：具體影響待觀察

2023/3/15 19:57（3/15 20:15 更新）
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圖為美國加州聖荷西的三星北美總部。（圖取自三星網頁samsung.com）
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（中央社記者張建中新竹15日電）三星（Samsung）預計在未來20年投入2300億美元（約新台幣7兆387億元），建置5座新廠。產業專家表示，三星的投資計畫有機會達成，不過，具體影響有待進一步觀察；三星近年的投資更受關注。

路透社報導，韓國政府今天宣布一項規模高達550兆韓元（約新台幣12兆8860億元）民間投資計畫，三星的2300億美元投資是計畫的一環。韓國的半導體戰略包括擴大稅收減免，以及協助晶片、顯示器和電池等高科技產業提高競爭力。

集邦科技資深研究副總經理郭祚榮說，隨著生成式人工智慧（AI）、電動車等新領域的興起，硬體的需求在未來將會持續放量，加上地緣政治的影響，三星持續加碼投資韓國是必然的趨勢。因目前尚無具體計畫內容，可能造成的影響仍待進一步觀察。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明認為三星這項為期20年的投資計畫有機會達成，不過可能的影響需視具體的投資情況而定。

陳慧明表示，三星近年的投資更受關注，尤其在當前動態隨機存取記憶體（DRAM）與晶圓代工景氣低迷的情況下，三星的策略備受矚目。

反觀三星的對手台積電，陳慧明說，台積電4奈米及3奈米製程進展持續領先，預期近年投資將相對穩健。台積電今年資本支出將維持在320億至360億美元水準。（編輯：潘羿菁）1120315

#三星
#陳慧明
#台積電
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陳慧明
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