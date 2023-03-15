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廣達：首季筆電出貨估減2成 全年伺服器營收看增

2023/3/15 21:13
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（中央社記者吳家豪台北15日電）筆電代工廠廣達今天公布2022年度財報，每股盈餘新台幣7.51元，創歷史次高；董事會決議配發現金股利每股6元，以今天收盤價81.3元計算，現金殖利率約7.38%。

廣達告訴中央社記者，2022全年筆電出貨5770萬台、年減23.4%，目前大環境不穩定，預估今年第1季筆電出貨將季減20%，須觀察下半年需求能否回溫。

廣達指出，今年伺服器展望相對保守，從年初開始客戶陸續調整或遞延訂單，預估全年伺服器營收將成長個位數百分比，與產業趨勢一致。今年資本支出約100億元、年減40.8%，較大的擴產支出都已在去年完成。

廣達去年第4季合併營收約3261.05億元，季減14.6%，年減3.7%；營業利益99.4億元，季減3.4%，年減3.7%；歸屬母公司稅後淨利89.86億元，季減2.9%，年減3.2%；每股盈餘2.33元。

累計2022全年廣達合併營收1.28兆元，年增13.4%；營業利益311.89億元，年減16.3%；歸屬母公司稅後淨利289.57億元，年減14%；每股盈餘7.51元。（編輯：楊凱翔）1120315

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