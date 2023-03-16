住展：北台灣房市329檔期推案估破4100億元 再創高

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（中央社記者賴言曦台北16日電）住展雜誌表示，今年北台灣房市329檔期在台北市商辦、延推住宅案進場拉抬下，預估推案量來到新台幣4182.37億元、年增94.69%，再創歷史新高；其中住宅推案量約2229億元、年增6.27%，其餘案量來自商辦、廠辦案。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣329檔推案量大增，原因為台北市迎來大規模商辦案及延推住宅案進場，且在土地整合成本、營建人力成本高昂下，無論商辦還是住宅產品，都有部分新案開出高價。

不過觀察目前北台灣市況，若區段內建案選擇多，高價新案易淪為襯托線上舊案的工具，用以拉抬區域房市賞屋來人量，為其他建案創造銷售條件。

進一步觀察北台灣各縣市推案表現，今年以台北市推案量最大，預估檔期推案量將超過2603.67億元；除了北台灣今年329檔期推案量最高的松山區外，大安、中山等區的新推案也不少，推案量皆逾百億元，其中大安因有多宗指標重建案公開，全區推案量突破250億元。

新北市則約有806.3億元案量將陸續進場，一級戰區三重推案量更衝破350億元，若新案如期公開，接下來整個三重將有近40個建案同時銷售中；另據調查，農曆春節後，三重市況明顯回溫，建案銷況與產品總價高度相關，目前當地總價1800萬元內的產品，市場接受度較高。

桃園市主戰場仍在重劃區，指標案出現在青埔特區、小檜溪重劃區及龜山A7重劃區，雖說今年329檔期百億指標案僅有1案，但受房價上漲影響，全區總推案量預估仍可達444.7億元。

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今年新竹地區推案量預估約311.7億元，除熱門的新竹市東區、新竹縣竹北區接連有指標新案進場，新竹縣的湖口、新豐、新埔等區也有較大規模的新案將公開銷售；另新竹地區新推案數量增加，主因是近期當地房市熱區行情趨穩，提高業者推案意願。

成采錡表示，雖然今年房市329檔期推案量大，但仍有不少態度相對保守的業者，已將新案延後至4、5月進場，研判是想先觀察329檔期新案銷況，並等待平均地權條例子法公布，進一步調整推案策略，預估今年房市520檔期將有不少看點。（編輯：趙蔚蘭）1120316