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宏碁遊戲與Komodo合作 在台開賣電競PC掌機

2023/3/17 14:05
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（中央社記者吳家豪台北17日電）宏碁子公司宏碁遊戲宣布，與國際遊戲發行商暨台港日韓Steam Deck授權供應商Komodo合作，自今天起宏碁遊戲成為電競PC掌機Steam Deck和擴充底座Steam Deck Docking Station在台灣的授權銷售商。

宏碁遊戲總經理徐挺洋透過新聞稿表示，宏碁遊戲提供多元通路的代理服務，透過與Komodo的合作，可展示宏碁遊戲在遊戲市場上的重要性。

Steam Deck電競可運行數以千計的遊戲，包括許多3A遊戲大作。消費者除了可以在宏碁專售店購買Steam Deck之外，也是全球首次能在實體專賣店試玩與體驗。

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宏碁遊戲成立於2020年，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，去年合併營收約新台幣22.63億元，年增77.4%；稅後淨利3984萬元，年增7.8%；每股盈餘1.91元。董事會決議配發現金股利每股1元。

宏碁遊戲15日宣布擬向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，另將提請股東常會同意子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易，為WINKING募集資金並擴展融資管道。（編輯：林淑媛）1120317

#宏碁遊戲
#Komodo
#徐挺洋
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