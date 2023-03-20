蔣萬安讚緯創內湖新創中心 擴大內科群聚效益

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（中央社記者吳家豪台北20日電）台北市長蔣萬安今天出席緯創資通台北市數位內容創新中心暨總部新建工程開工典禮。他表示，本案民間投資金額超過新台幣62.5億元，可擴大內科產業群聚效益，促成數位內容產業跨域整合。

筆電代工廠緯創資通今天舉行台北市數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮，預計2026年啟用營運。

蔣萬安表示，此案透過公私協力夥伴合作關係，結合周邊既有數位、媒體產業，可擴大內科產業群聚效益，發揮區位優勢帶動數位內容服務發展，促成數位內容產業跨域整合。

緯創總經理林建勳表示，緯創是台灣企業，一定會「根留台灣」，緯創在竹北也規劃興建新園區，會把最先進的技術、最先進的製程留在台灣。

林建勳說，緯創預見結合顯示、虛擬實境、5G、大數據及人工智慧（AI）的數位內容將成發展趨勢，透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」3大策略，以高效能硬體設備驅動台灣數位內容加速創新。

緯創台北市數位內容創新中心暨總部座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內湖及南港產業聚落樞紐位置，未來將有捷運環狀線東環段通過，建蔽率40%、容積率240%，將興建總樓地板面積約2萬8000坪的黃金級綠建築與鑽石級智慧建築。

緯創將建置數位內容產業所需的虛擬環形攝影棚、LED巨型螢幕、數位實驗場域等軟硬體設備。台北市數位內容創新中心設有育成中心、階梯形展演及交流空間等。（編輯：郭無患）1120320