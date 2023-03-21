為社子停電道歉 王美花：積極盤點汰換老舊設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北21日電）台北市社子地區昨晚停電，經濟部長王美花今天受訪表示，停電主因是變電所穿牆套管故障、自動啟動保護措施切斷電源，「我代表經濟部和台電跟大家致歉」；王美花表示，後續將請台電積極盤點、汰換相關老舊設備。

台北市社子地區昨天發生停電事故，影響約2萬9302戶，王美花今天出席「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」會前受訪表示，經過事後檢討，發現變電所套管絕緣性已經劣化，設備用了20年，原本就會在電網韌性計畫更換，將請台電積極盤點、提早更換相關設備。

此外，和碩董事長童子賢昨天直言「台灣電價太便宜」，對此，王美花說，童子賢時常提出坦率、有智慧的建議。

王美花也感謝台電和中油同仁，因應國際局勢變動，在第一線承擔電價調整的壓力。她表示，這次電價調整，經濟部做出「細膩、複雜」的規劃，希望能將小店家和小商家受到的衝擊降到最低。

王美花強調，減碳是非常重要的議題，也是台灣長期的工作。現階段主要有兩措施，第一是協助和輔導廠商減碳，經濟部有相關資源在挹注，最近也公布減碳成功的典範案例，讓更多供應鏈業者學習；第二是台灣積極發展再生能源，不僅廠商需要綠電，對減碳也非常重要。（編輯：張良知）1120321