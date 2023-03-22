東元邱純枝：台灣電價調漲溫和 供電狀況相對優越

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）機電大廠東元董事長邱純枝今天表示，台灣在電力供應和電網恢復狀況表現相對優越，電價上漲是「不得不接受的事實」，因為台電不能長期虧損，而且台灣電價調漲幅度相對溫和。

經濟日報今天舉辦打造綠色新經濟創新論壇，邱純枝上午受邀以「智慧節電、永續淨零」為主題進行專題演講。

觀察全球主要市場電力供應狀況， 邱純枝表示，從各地經驗來看，美國、中國大陸與歐洲等主要市場都有限電、供電不穩以及電力短缺等問題，但台灣電網相對穩定，政府也保證不會缺電，政策沒有跳票，目前問題主要在電網相對老舊，故障有待改善。她認為，台灣在電力供應和電網恢復狀況，的確表現相對優越。

對於電價上漲議題，邱純枝認為這是「不得不接受的事實」，因為台電不能長期虧損。

她分析，相較其他主要國家，台灣電價調漲幅度相對溫和，電價調漲對企業來說是必須面對的事實，從企業經營角度來看，如何讓電費不漲，就是要深化節電措施。

她呼籲，政府可提供誘因，增加高效率馬達的普及率，並提升超高效率馬達設計和生產技術，實際作法包括提供購買高效率馬達（IE4）費用補助；與國際同步、提早實施IE4作為馬達最低能效標準。同時，也可以給馬達製造商銷售高效率馬達的碳權減免，鼓勵開發製造高效率馬達。

東元積極布局智慧能源領域，邱純枝表示，台電桃園龍潭超高壓變電所（E/S）儲能設備系統案，預估今年底完工，規模達60MW，占台電自建儲能容量比重37.5%。

邱純枝指出，東元同時積極布局海上風電變電站工程，並成立創儲營運發展事業處，深耕太陽能案場、電廠儲電系統大型工程統包EPC，並布局虛擬電廠，積極參與台灣韌性電網調度計畫。

至於節能措施方面，邱純枝表示，2021年集團減排的涵蓋率已達到89%，東元集團持續邁向全球10年減排50%目標，持續在全球各地廠區提升太陽能發電比重，改造生產廠區製程、升級鑄造技術等。（編輯：林淑媛）1120322