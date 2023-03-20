國發會：持續優化產業投資5要素 建立強韌供應鏈

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）政府部會持續執行「產業投資5大要素優化政策」，國發會主委龔明鑫今天表示，國內投資環境確實較過去更有競爭力，期許相關部會繼續努力優化投資5大要素，建立強韌產業供應鏈。

國發會今天舉行委員會議，經濟部、國發會及勞動部就「產業投資5大要素優化政策111年度執行總成效」案進行報告。

針對業界最關注的水電議題，經濟部報告指出，供水要素部分，106年至今累計增加每日197萬噸水源，相當於全台18%用水量；111年已達成每日增供21.9萬噸穩定供水目標，預計112年再增加23.35萬噸水量。

產業用水方面，經濟部官員表示，產業之間用水問題已和園區公會、半導體公會成立平台，定期開會了解用水問題並協助解決；未來園區開發及擴增，也希望優先使用再生水，環保署將極力協助。

經濟部接著表示，考量氣候變遷、旱澇頻繁、高科技產業發展用水快速成長，且南部正值缺水嚴峻，將趕辦多元水源開發及強化西部廊道供水管網，以確保供水穩定及備援能力。

供電要素部分，經濟部截至111年已完成210.8萬戶智慧電表布建，為了達成2025能源轉型政策，將持續推動能源結構轉型，增加低碳天然氣、減少燃煤發電、推展再生能源，同時加速智慧電表布建，發展相關儲能設施，確保供電穩定。

龔明鑫會中表示，國內投資環境已經更優化且具有競爭力，可望滿足未來重點產業投資發展需求。

不過，龔明鑫提醒，俄烏戰爭及氣候變遷影響持續，加上通貨膨脹壓力及國際金融情勢趨緊，均牽動台灣整體經濟環境的變化，相關部會應審慎因應國際經貿局勢的變化並加速推動，以促進產業轉型升級、建立強韌產業供應鏈，深化國際合作鏈結。

國發會委員會議今天也審議通過行政院交議的環保署「永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫（113至116年）」，全案將陳報行政院核定。

「永續水質推動計畫2.0」將辦理「污染源頭削減」、「水體水質淨化」及「永續環境管理」等工作，以達成消除污染河段、優化水源水質及提升近水體驗等目標，執行期程113至116年，總經費新台幣44億8000萬元。（編輯：楊凱翔）1120320