和碩童子賢吃「誠實豆沙包」 重申台灣電價太便宜

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（中央社記者吳家豪台北20日電）4月電價將調漲，平均漲幅11%。代工大廠和碩董事長童子賢今天重申多年來的論調，直言台灣電價太便宜，形容自己就像吃了「誠實豆沙包」；能源議題是全民要面對，台灣的不排碳能源占比落後國際水準，應該檢討能源政策。

童子賢今天出席遠見．天下文化事業群舉辦的2023高峰論壇，以「逆全球化．台灣面臨『艱難選擇』」為題發表演講，並於會後接受媒體採訪。

針對電價調漲，童子賢形容自己的看法像是吃了「誠實豆沙包」，「老實講台灣的電價太便宜，出口這麼暢旺，卻用電在補貼，這樣是對還是不對？」

他指出，許多外商來台灣設資料中心，卻沒有促進當地就業，只是在用台灣的低廉電價；換算下來，政府一年要補貼好幾億元。「某種程度上，電價上漲對任何政治人物來說，都是不容易的決定。」

童子賢強調，能源和電的議題，絕對不是哪一黨、哪一派才要面對的事，這是全民都要面對的。台電加上中油的虧損，已經超過國防預算。

他引述國際能源總署（IEA）的資料指出，現在全世界不排碳發電占比近40%，台灣是未來才要達到20%，現在進度落後，應該要檢討一下。如果當初不承諾廢核，雖然現在台灣不排碳發電占比還是落後國際水準，但會追到比較接近的數字，核一到核三加總發電占比就接近15%。

經濟部電價費率審議會17日決議平均電價調漲11%，考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93%住宅不受影響；高壓及特高壓的產業用電大戶調漲17%，但受到景氣衝擊產業，去年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半。（編輯：潘羿菁）1120320