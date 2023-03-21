鴻海富智捷攜手西門子 開發先進駕駛輔助系統

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海集團旗下富智康子公司富智捷（MobileDrive），今天宣布與德國電子製造大廠西門子（Siemens）合作開發新一代先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems, ADAS）。

富智捷下午透過新聞稿指出，藉由西門子協作導入模型化基礎系統工程（MBSE），富智捷加速布局開發新一代先進駕駛輔助系統。

富智捷指出，利用MBSE框架，為ADAS功能開發演算法和軟體控制，同時採用西門子解決方案與數位孿生（Digital Twins）技術，加速開發ADAS功能。

富智捷表示，此次項目合作範圍涵蓋ADAS側向輔助功能中關鍵的緊急避障功能，例如緊急車道維持、緊急轉向輔助和自動緊急轉向，以及其他常見的功能如車道維持輔助、車道居中控制、自動變換車道。

富智捷首席技術長徐宏民表示，富智捷藉由與西門子合作，快速回應市場需求，並同時確保開發流程符合國際最高安全標準。

此外，富智捷也積極導入人工智慧（AI）以及電腦視覺技術（Computer Vision），加速ADAS產品的創新與開發。

富智捷原是鴻海集團旗下子公司富智康（FIH Mobile）車用部門，2021年正式成為富智康與全球汽車製造及供應商Stellantis各持股50%的合資公司，共同開發車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台。（編輯：趙蔚蘭）1120321