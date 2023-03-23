普發6000加持 環球購物中心母親節檔期拚年增3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北23日電）疫情陰霾散去，口罩解封催動百貨來客、業績回升，加上全民普發6000元現金活水加持，環球購物中心力拚母親節檔期業績年增3成，預期美妝業績漲幅最顯著。

百貨母親節檔期即將開打，環球購物中心Global Mall主管表示，去年底因口罩解封，來客、業績開始回升，今年第1季業績成長2成，已回復至疫前水準。隨著6000元普發現金即將發放，力拚今年母親節檔期業績較去年成長3成，預期美妝業績漲幅最顯著、休閒服飾業績占比最大，全年業績目標年增15%。

中和環球購物中心居全台環球店王，以家庭客為主，占比約45%，Global Mall主管指出，持續導入與強化吸引年輕人的商品服務，例如電玩設備、網拍品牌等，目標將年輕客群占比拉升至2成以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值得注意的是，中和環球過去是國賓影城進駐長達15年，2021年5月改由受年輕人喜愛的威秀影城接棒，因威秀片源較豐富、客單價較高，也有演唱會直播活動，頗能吸引年輕族群，今年開始業績已超越之前國賓表現。

Global Mall將於3月30日至4月19日推出「美好購物節」，推出3大回饋，包括點數、禮券雙回饋最高18%；線上線下共累滿額抽萬元；因應不同點數門檻，更祭出點數兌好禮多元主題。（編輯：楊蘭軒）1120323