美食-KY董事長配偶 申報鉅額轉讓3463張全部持股

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（中央社記者江明晏台北24日電）經營「85度C」品牌的美食-KY董事長吳政學配偶今天申報，將以鉅額逐筆交易的方式轉讓手中3463.1張全部持股，估可獲利逾新台幣5億元，引發各界揣測，但美食-KY並未說明原因。

受惠中國解封效益與美國市場展店加速，美食-KY近期擁利多，股價重啟漲勢，今天收盤價為157元，上漲5.37%，站上月線151.95元。

根據公開資訊觀測站資料顯示，美食-KY董事長吳政學配偶今天申報將以鉅額逐筆交易的方式，將手中3463.1張持股全數轉讓，時間為3月27日至4月26日。

業界分析，鉅額逐筆轉讓成功後，若以今天的收盤價157元計算，估計5.43億元的現金可望入袋；而美食-KY「董娘」為何要轉讓股票引發各界揣測，但至截稿為止，美食-KY發言窗口均未回應大股東申報鉅額賣股的原因。

美食-KY日前公告2022年度獲利，每股盈餘2.68元，為掛牌以來新低，擬配發現金股利2.5元，配發率超過9成。

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法人觀察，2022年受到中國COVID-19封控影響，美食-KY上半年出現罕見單季虧損，拖累全年度獲利年減56%；但下半年在美國市場加速成長、中國市場轉虧為盈帶動下，稅後淨利已較上半年跳升5成，谷底反彈。

展望2023年，美食-KY指出，美國市場預期將受惠加速展店貢獻，帶動營收持續成長，北美市場今年前2月營收較去年同期增加逾3成，至於中國大陸的營收動能，也開始有顯著改善。（編輯：楊蘭軒）1120324