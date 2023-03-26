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推動離岸風電 台中港37、38號碼頭風機預組基地動土

2023/3/26 15:29（3/26 15:41 更新）
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台灣港務公司斥資新台幣35億元新建台中港37、38號碼頭，26日舉行動土典禮，行政院長陳建仁（前左2）、立法院副院長蔡其昌（前右2）等人出席。中央社記者趙麗妍攝 112年3月26日
台灣港務公司斥資新台幣35億元新建台中港37、38號碼頭，26日舉行動土典禮，行政院長陳建仁（前左2）、立法院副院長蔡其昌（前右2）等人出席。中央社記者趙麗妍攝 112年3月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國家推動離岸風電政策，台灣港務公司斥資新台幣35億元，新建台中港37、38號碼頭，今天舉行動土典禮，完工後作為離岸風機預組基地，提升台灣離岸風場建置量能。

配合國家離岸風電政策併網及區塊開發需求，台灣港務公司斥資35億元新建台中港37、38號等2座重件碼頭，今天舉行動土典禮，行政院長陳建仁主持，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀與會出席。

陳建仁致詞表示，2016年他擔任副總統時，總統蔡英文提及，風力建設很重要，2017年他陸續接見國外風力發展公司，希望來台做風力建設，他今天見證到台灣確實有亞洲最好風場，也有最好的風力建設廠商與港口；台灣是海島國家，98%能源仰賴進口，如何提高台灣能源自主性和多元化很重要。

陳建仁說，2017年已有風力發電4年計畫，增加資源完成基礎建設，曾有日本友人訪台提到，日本工程師來台接受訓練，當日本發展風電時，台灣就是他們的典範，台灣是亞洲開發風力發電的典範，這是榮耀，目前已有197座的離岸風機，未來要建設更多風機。

他說，台中港有風機預組裝基地、風機國產化基地、人才培育、港勤運維等體系結合，象徵台灣有能力帶領亞洲地區在風力發電上跟台灣學習，讓亞洲地區都能在節能減碳上有好的表現。

陳建仁指出，綠能是六大核心戰略產業的一環，去年，再生能源發電量約200億度的電，比前年增加61億度，占總發電比率的8%，第一次超過核能發電量；更重要的是，單就今年3月5日這一天風電加上光電，佔了台灣總電力32%；自2017年起推動太陽光電、風能發電，一步一步走到2025年，讓綠能占所有電力的20%。

陳建仁希望，未來，台灣綠能發展成為亞洲典範，可以讓環境變遷、全球暖化問題有所改善，善盡國際好公民責任；台灣面臨很多打壓、困難，只要大家團結一起努力，就能做得很好。

蔡其昌提到，風力發電興建，在能源轉型中扮演關鍵角色，能源轉型是一條很困難道路，但不能不走，未來30年，台灣能源配比、能源發展，現在若不啟動、面對挑戰，30年後必然得承受不做的惡果。

台灣港務公司董事長李賢義表示，台中港37、38號等兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高可達40公噸，將作為離岸風機預組裝使用；藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃115年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。（編輯：陳仁華）1120326

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