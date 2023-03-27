王英郎傳坐鎮亞利桑那州廠 台積電：以公告為主

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（中央社記者張建中新竹27日電）台積電美國亞利桑那州廠即將於2024年量產4奈米製程，市場傳出，台積電子公司TSMC Arizona將進行人事調整，由晶圓廠營運副總經理王英郎前往坐鎮。台積電不評論傳言，表示人事異動以公司公告為主。

台積電決定赴亞利桑那州投資設廠初期，市場就曾傳出成功將10奈米、7奈米和5奈米製程技術導入生產的王英郎，將擔任台積電亞利桑那州廠的主帥，不過結果由台積電企業策略辦公室主管凱西迪（Rick Cassidy）兼任TSMC Arizona執行長暨總經理。

隨著台積電擴大亞利桑那州廠投資，製程技術由原先規劃的5奈米，調整為4奈米及3奈米，總投資金額增至400億美元，月產能約5萬片。市場傳出，為與全球製造足跡策略對焦，台積電將調派王英郎前往亞利桑那州廠坐鎮。台積電並不評論傳言，表示人事異動以公司公告為主。

王英郎為交通大學電子工程博士，1992年加入台積電，先後擔任多個生產相關的管理職位，於2015年10月被任命為台積電技術發展副總經理，目前擔任晶圓廠營運副總經理。

王英郎於台積電服務超過20年，為台積電0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、20奈米和16奈米製程技術的量產具有重要貢獻，顯著提升晶圓生產率和改善缺陷密度。王英郎並成功將10奈米、7奈米和5奈米製程技術導入生產。（編輯：趙蔚蘭）1120327