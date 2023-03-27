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科技產業園區擴區動土 陳建仁：為屏東轉型揭序幕

2023/3/27 14:01（3/27 14:11 更新）
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屏東科技產業園區27日舉行擴區動土典禮，行政院長陳建仁（左4）、屏東縣長周春米（右3）、民進黨立委鍾佳濱（右2）、莊瑞雄（右）等人出席，期望能促進屏東經濟發展與就業繁榮。中央社記者李卉婷攝 112年3月27日
屏東科技產業園區27日舉行擴區動土典禮，行政院長陳建仁（左4）、屏東縣長周春米（右3）、民進黨立委鍾佳濱（右2）、莊瑞雄（右）等人出席，期望能促進屏東經濟發展與就業繁榮。中央社記者李卉婷攝 112年3月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）為滿足台商投資需求及平衡區域發展，屏東科技產業園區今天舉行擴區動土典禮，行政院長陳建仁出席並表示，讓地方青年人才留鄉深耕，為屏東轉型起飛揭開新的序幕。

近年屏東科技產業園區土地出租率已超過97%，為因應台商回流建廠用地需求，經濟部加工出口區管理處爭取前瞻計畫經費約新台幣4億元、自籌約5.2億元，總經費9.2億元，啟動屏東科技產業園區擴區開發計畫。

擴區基地位於屏東高鐵特定區內，周邊重大開發案包含屏東高鐵站、屏東科學園區、實驗中學、運動休閒園區棒球場；屏東科技產業園區為特定區內第1個開發工程，擴區面積約26.86公頃，將優先引進汽車及其零件製造業、智慧機械、太空關聯產業、金屬製品製造及電子零組件產業，預計可促進投資50億元、提高產值100億元，創造790個就業機會。

陳建仁致詞表示，為提升利用效能並且擴大吸引廠商投資，把加工出口區更名為科技產業園區，這也是屏東從農業大縣轉型成科技重鎮的關鍵起點，今天擴區工程的開工，也是屏東高鐵特定區開始拼圖的第一塊，開始為屏東的轉型起飛揭開新序幕。

陳建仁指出，屏東科學園區也將在5月動工，打造屏東新都心吸引高科技產業投資，讓青年人才都能留鄉深耕，屏東產業不斷升級，城市更加發展。

談及擴區動工後對屏東的影響，屏東縣長周春米表示，現在投資屏東正是時候，最近中南部水情相對吃緊，但屏東是多河川，還有水庫，近年開發伏流水、潮州的第一期大人工湖，讓屏東成為不缺水且值得投資的城市，各項建設蓄勢待發，會在行政院大力支持下往前邁進。（編輯：陳仁華）1120327

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