董事長配偶轉讓持股 美食-KY：引進國際長期投資人

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（中央社記者江明晏台北27日電）美食-KY董事長吳政學配偶申請轉讓3463.1張全部持股，今天股價重挫跌停，美食-KY說明，持股轉讓理由是「引進國際長期投資人」，申報股數已於今天上午9時全數完成轉讓。

經營「85度C」品牌的美食-KY董事長吳政學配偶24日申報，將以鉅額逐筆交易的方式轉讓手中3463.1張全部持股，引發各界揣測，此舉重挫股價與投資市場信心，美食-KY今天開盤約15分鐘後就跌停鎖死，爆出4304張大量，跌停價位141.5元還有逾1300張賣單高掛。

美食-KY今天收盤後公告說明，持股轉讓的理由是「引進國際長期投資人」，且申報的股數已於今天上午9時全數完成轉讓；至於國際長期投資人是誰，美食-KY並未回應。

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根據公開資訊觀測站資料顯示，美食-KY「董娘」前1次處分持股為2016年8月，於集中市場處分1500張，持股張數降至2851張。因美食-KY連3年配股，持股張數於2018年6月增至3463張，共計約1.92%股權，約有4年9個月間持股無變動，也因此今天大動作轉讓全數持股，引發各界猜測。

展望2023年，美食-KY先前指出，美國市場預期將受惠加速展店貢獻，帶動營收持續成長，北美市場今年前2月營收較去年同期增加逾3成，至於中國大陸的營收動能，也開始有顯著改善。（編輯：楊凱翔）1120327