達欣工擬減資2成 股東每股減資加配息可領4.5元

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（中央社記者賴言曦台北27日電）上市營造股達欣工程今天召開重大訊息說明記者會，副總經理陳士修表示，為妥善資金運用，提升每股盈餘及股東權益報酬率，擬辦理現金減資約新台幣6.76億元，消除股份6769萬8491股，預計減資比率為20%。

陳士修表示，達欣工程目前已發行股份總數為普通股3億3849萬2458股，減資後股本約27.07億元，分為2億7079萬3966股，每股金額10元；依前項已發行股份總數計，預估每仟股換發800股（即每仟股減少200股），每仟股退還現金2000元（即每股返還2元）。

陳士修表示，減資後普通股不滿１股的畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起5天內，向達欣工程股務代理機構辦理拼湊成整股。

陳士修指出，拼湊後仍不足1股的普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日的收盤價給付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購。

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達欣工程為老牌營造廠，以興建總部大樓聞名，經營團隊接受中央社採訪時表示，目前在手工程包含台北市信義區的南山A26地上權案、大同區的金仁寶北投士林科技園區總部大樓等，並將依完工比率認列。

達欣工程2022年稅後每股盈餘（EPS）3.66元，董事會決議每股擬配發2.5元現金股利，配發率約68.3%，若以今天收盤價33.7元計，現金殖利率約7.4%；預計6月21日召開股東會。（編輯：蘇志宗）1120327