大樹醫藥：今年新開60家門市 台東也設據點

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（中央社記者潘智義台北27日電）大樹醫藥發言人盧山峰今天在櫃買中心舉辦法人說明會表示，今年預計新開60家門市，2025年達500家門市，其中包括商圈大型店300家、社區小型店200家，台東據點將在今年補足。

盧山峰說明，除藥房門市之外，先前購入桃園土地，將建置物流倉庫，資本支出在2024年至2025年；另外，「三跨」當中，跨品牌藥房鎖定日本藥局SUGI，跨產業經營先看寵物市場，跨海外經營則進入中國市場，與當地企業合作。

他說全球藥局連鎖化高達50%，除非台灣與全球趨勢不一樣，否則推估台灣8000家藥局未來有50%屬於連鎖店，預估2032年可達前1、2名市占率的藥店將超過2000家。

他指出，未來台灣約75%縣市會有第一品牌藥局進駐，約90%縣市至少會有前1、2大品牌藥局。

他解釋，有些藥局採暴衝型展店策略，不顧開店品質，但隨後很快就消失；不過，大樹維持品質，即便今年在台東的據點，也要完成人員對商品採購、物流管理的訓練，才可返鄉開店。

另外，大樹推動跨品牌經營，引進日本藥局SUGI產品，在大樹藥局內設SUGI專區，即店中店，複合開店模式。

跨產業開店部分，盧山峰解釋，大樹進入寵物市場，不但照顧寵物健康，也提供寵物開發腦力玩具、防關節退化商品等，以及潔牙產品等。

另外，大樹也跨海外發展，首先跨入中國市場，因中國已修改法規，開放外資經營藥局，美商藥局也已入主中國國藥股權，但大樹選擇與當地企業合作的策略，投資金額不高，中國市場全球都看得到，但台商藥局有同文同種優勢。

盧山峰強調，大樹近年營收年增率逾30%，2021、2022年成長大部分來自疫情需求，因疫情之初，推出口罩銷售實名制、快篩實名制，甚至連酒精也如此，有助客源穩定。

他認為，即便政策已開放室內不必戴口罩，但藥房業績也不至於歸零到疫情前的量，加上疫情使消費習慣改變，過去沒習慣吃保健品的人在疫情期間吃保健品之後，仍維持習慣。因此，藥房業績即便會修正，但有些新的消費習慣並不會消失。

不過，他坦言，買快篩的業績可能歸零，這種業績修正難免。（編輯：林興盟）1120327