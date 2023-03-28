亞德客估7月稼動率維持110% 線性滑軌業績逐季增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天預估，3月出貨量應該比2月好，3月稼動率維持近110%水準，預期到7月，氣動元件稼動率可維持110%高稼動率水準。

在線性滑軌布局，亞德客-KY指出，最近1個月至2個月年產能可擴充至人民幣20億元，預估今年線性滑軌稼動率可到60%至70%區間，線性滑軌業績可逐季成長。

亞德客-KY下午參加台灣證券交易所舉辦第一上市公司財務業務說明會，展望今年市況，亞德客-KY財務長曹永祥指出，氣動元件需求不斷成長，除了中國人口紅利減少外，生產製造提升自動化要求增加，儘管全球高通膨仍影響客戶下單積極度，不過氣動元件市況從去年第4季開始回溫，加上中國去年12月解除疫情封控措施，今年1月開始氣動元件需求逐步復甦，中國當地農曆春節假期後出貨和返工回溫。

曹永祥表示，目前看來接單大於出貨，出貨狀況比預期好，評估氣動元件產業已進入上升週期，他表示，去年12月開始材料成本下滑，今年原物料成本對營運影響較低。

他指出，從目前氣動元件接單和市況來看，亞德客-KY在3月出貨量應該比2月好，3月稼動率維持近110%水準，預期到6月至7月，氣動元件稼動率可維持110%高稼動率水準。

曹永祥預估，今年氣動元件產業景氣可回到正常值，約有個位數百分比成長幅度，亞德客-KY持續接觸新客戶，預估在氣動元件產品業績成長幅度，可比產業成長率高一些。

法人預估，亞德客-KY今年業績成長幅度可至少約10%，若達成目標，全年營業利益率可回到30%區間，預估第1季業績可望年成長，第2季和第3季也有機會比去年同期佳。

在配息率，曹永祥指出，今年亞德客-KY配息率約45%，預估2年至3年後，配息率回到50%水準。

在線性滑軌布局，曹永祥預期，今年線性滑軌業績表現可優於以往2年至3年情況，預估今年線性滑軌利潤率表現比去年高。他指出，亞德客-KY將線性滑軌視為下一波主要成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，去年亞德客-KY線性滑軌營收規模約人民幣1.8億元，今年前2月業績約人民幣3000萬元，去年底線性滑軌年產能約人民幣10億元，預估最近1個月至2個月，年產能可擴充到人民幣20億元，預估今年線性滑軌稼動率可到60%至70%區間，今年線性滑軌業績可望逐季成長。

在資本支出部分，法人指出，去年亞德客-KY資本支出較高，主要支援線性滑軌產能，規模到新台幣50億元，預估今年亞德客-KY資本支出規模約新台幣20億元。（編輯：林興盟）1120328