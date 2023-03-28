王美花：離岸風電第三階段開發 最近會有好的結果

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（中央社記者范正祥台北28日電）離岸風電第三階段區塊開發受關注，外傳恐出現開發商不願簽約的問題，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，關於離岸風電海纜上岸的廊道，一直有做很多的討論，最近應該會有比較好的結果。

媒體報導，離岸風電第三階段區塊開發的首輪選商結果在去年底出爐，經濟部在今年2月18日公告行政契約範本，並要求開發商在範本公告日起3個月內，也就是5月中旬簽訂行政契約，同時繳交新台幣10億元履約保證金，但傳出開發商簽約狀況不樂觀。

立法院會今天下午進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。會前，媒體詢問王美花，離岸風電第三階段區塊開發是否遇到瓶頸。

王美花表示，離岸風電海纜上岸的廊道部分，確實一直有做很多的討論，經濟部也找當地政府和相關環團討論，「我的理解是，這個問題在最近應該會有比較好的結果」。

王美花指出，現在第三階段遴選的廠商簽約時間是在5月，所以應該來得及，「我覺得可以解決的」。

媒體追問會不會擔心簽約不順利，王美花認為不會。她說，前陣子各界對相關細節，甚至行政契約，有非常多回合的討論，也得到比較好的結果，若上岸的廊道問題解決，「應該是所有問題都可以克服」。（編輯：翟思嘉）1120328