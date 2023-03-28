證交所調整當沖違約交割違約金計算 新制有望調降

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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天宣布當沖交易違約金計算調整，原本為當沖買進、賣出金額合計的7%，改為買、賣互抵後金額的上限；新制上路後，有望大幅調降違約金。



證交所董事會今天通過「證券經紀商受託契約準則第19條修正案」，調整當日沖銷交易違約金計收標準，由現行「相當成交金額之7%為上限」調整為「按買賣沖銷後差價金額為上限」。



證交所主管受訪時表示，以舊制來說，若當沖買賣金額偏低，違約金就不高，反之，若當沖買賣金額偏高，違約金也會被墊高，但是券商實際損失是買賣互抵後金額，因此若以買賣金額加計作為違約金計算基礎，有失公平性。



舉例來說，甲券商遇到A客戶當沖買進5萬1000元、賣出5萬元，發生違約交割時，按舊制計算違約金為7070元（10萬1000元的7%）；B客戶買進1000萬1000元，賣出1000萬元，舊制違約金高達140萬70元（2000萬1000元的7%），但甲券商因A、B客戶違約交割各自產生的實際損失僅1000元。



若按新制計算，A、B客戶產生的違約金均為1000元。



為符合民法的精神，證交所今天董事會通過，證券經紀商受託契約準則第19條修正案，為衡平證券商風險管理及對投資人的公平性，調整當日沖銷交易違約金計收標準，由現行「相當成交金額之7%為上限」調整為「按買賣沖銷後差價金額為上限」。（編輯：潘羿菁）1120328