更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

證交所調整當沖違約交割違約金計算 新制有望調降

2023/3/28 18:44（3/28 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天宣布當沖交易違約金計算調整，原本為當沖買進、賣出金額合計的7%，改為買、賣互抵後金額的上限；新制上路後，有望大幅調降違約金。

證交所董事會今天通過「證券經紀商受託契約準則第19條修正案」，調整當日沖銷交易違約金計收標準，由現行「相當成交金額之7%為上限」調整為「按買賣沖銷後差價金額為上限」。

證交所主管受訪時表示，以舊制來說，若當沖買賣金額偏低，違約金就不高，反之，若當沖買賣金額偏高，違約金也會被墊高，但是券商實際損失是買賣互抵後金額，因此若以買賣金額加計作為違約金計算基礎，有失公平性。

舉例來說，甲券商遇到A客戶當沖買進5萬1000元、賣出5萬元，發生違約交割時，按舊制計算違約金為7070元（10萬1000元的7%）；B客戶買進1000萬1000元，賣出1000萬元，舊制違約金高達140萬70元（2000萬1000元的7%），但甲券商因A、B客戶違約交割各自產生的實際損失僅1000元。

若按新制計算，A、B客戶產生的違約金均為1000元。

為符合民法的精神，證交所今天董事會通過，證券經紀商受託契約準則第19條修正案，為衡平證券商風險管理及對投資人的公平性，調整當日沖銷交易違約金計收標準，由現行「相當成交金額之7%為上限」調整為「按買賣沖銷後差價金額為上限」。（編輯：潘羿菁）1120328

#證交所
#違約交割
#當沖
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族