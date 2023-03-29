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林之晨：台灣大與台灣之星合併1年可省下7000萬度電

2023/3/29 15:45
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（中央社記者吳家豪台北29日電）台灣大哥大總經理林之晨今天說，未來台灣大與台灣之星合併後，將關閉台灣之星原有3G基地台，1年可省下7000萬度電；未來電信業者從5家變成3家，每年潛在省電度數約2億度。

電價4月1日調漲，林之晨表示，台電一年虧損上千億元，電價上漲無可避免，台灣大很早就採用各種節電措施，減少相關影響，電價調漲也讓綠能投資顯得更有效益。

台灣大今天舉辦「Tech The Dreamers科技‧夢想+」第2屆成果發表會，林之晨於會後接受媒體採訪時表示，電價調漲的好處是讓綠能投資顯得更有效益，台灣大已加入再生能源倡議RE100，目標在2040年達成全公司100%使用再生能源，2050年達到淨零碳排，電價調漲讓台灣大相關策略顯得更重要，需要加速執行。

林之晨說，未來台灣大與台灣之星合併後，將關閉台灣之星原有3G基地台，一年可省下7000萬度的電。「台灣這麼小，養5條5G高速公路沒道理」，未來電信業者從5家變成3家，每年潛在省電度數約2億度。

本屆「Tech The Dreamers科技‧夢想+」專案，台灣大扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大友善農耕團隊，挹注新台幣200萬元科技夢想金，台灣大協助開發農友訂單後台管理系統「幫農事App」，以及為農友設置「物聯網環境數據感測設備」，解決農業人力短缺、被動靠天吃飯以及科技近用不足等痛點。

「幫農事App」上線後，已幫助超過200名農友每天節省平均3小時的作業時間，也讓消費者等待到貨時間平均縮短約1/3，整體宅配出貨效率提升3倍，預計未來將有超過1000名農友直接受惠。

此外，遠傳電信於22日舉辦全台首屆「電信業經濟活動生物多樣性影響研習會」，邀請中央研究院生物多樣性研究中心7名研究人員推廣生物多樣性的重要性，除了就電信業經濟活動對生態環境影響進行評估及討論，遠傳也邀請300多家供應商夥伴共同響應，期望一起找出能兼顧經濟發展、同時降低經濟活動對生態系統衝擊的解決方法。（編輯：林淑媛）1120329

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