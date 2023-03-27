3月消費者信心指數連3升 學者憂升息與漲電價衝擊

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布3月消費者信心指數（CCI）為64.47點，連續3個月走揚，中央大學台經中心執行長吳大任認為信心面確實有回溫，但經濟前景並非一帆風順，升息與漲電價可能帶來負面影響。

3月CCI為64.47點，與2月比較上升2點；其中購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機、物價水準等6項分項指標也全面上升。

「未來半年國內物價水準」調查結果為30.55點，月增3.4點，是這次升幅最大的指標。吳大任指出，儘管民眾對物價信心回升，絕對值還是處在非常低的水準，意味民眾對物價上漲仍有深刻感受，只是悲觀情緒稍微淡化。

而家庭經濟等指標上升，吳大任分析，除了近期股市表現不錯，政府漸漸鬆綁管制，使得疫情對生活、消費影響降低，接下來還有普發現金6000元的效應，也會讓民眾認為家庭經濟稍微改善。

儘管指標都在上升，代表信心面逐漸回溫，吳大任強調，台灣經濟是否就此止跌回升，他持保留態度，直言景氣前景還是有隱憂。

吳大任認為，去年底出口衰退，導致第4季經濟落入負成長，今年出口、外銷訂單持續低迷，廠商營收普遍下降；在此情況下，央行3月宣布升息半碼，進一步提高民眾及企業的貸款負擔，還有電價上漲因素，「又升息、又增加成本（漲電價），是不是準備要把台灣經濟打趴？」

（圖取自rcted.ncu.edu.tw）

吳大任接著指出，台電虧損是個大問題，政府調漲電價方向是對的，但時機點的選擇可能更重要，如果能在經濟好、廠商獲利時期推出，社會接受度會比較好，否則產生的問題，可能比解決的問題還要大。

從絕對水準來看，6項指標有5項偏向悲觀、指數低於100，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

進一步觀察房地產表現，中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為103.95點，月增1.15點。

吳大任指出，台灣過去經濟曾創造大量財富，很多家庭財務充裕，即便近期景氣放緩，這些擁有財富的家庭還是有能力購屋；台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴則說，政府通過平均地權條例，這對房市長期穩定發展會有穩定效果，但主要影響還是在預售屋的部分，對自住影響相對有限。

3月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦。調查期間為112年3月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2918位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1120327