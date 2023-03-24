2月製造業測驗點連4升 台經院估景氣第2季落底

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）儘管出口持續衰退，台經院今天公布2月製造業營業氣候測驗點連續4個月走揚，傳達正面訊號。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，景氣可望於第2季落底，而後「霧霾漸漸散去，天氣開始晴朗」。

台經院今天舉行景氣動向記者會，公布2月製造業營業氣候測驗點為91.19點，月增3.12點，連續4個月上揚。

孫明德分析，中國解封帶動經濟需求，企業加快復工復產腳步，有助於傳產拉貨需求回溫，傳統製造業看好當月景氣表現的廠商比例明顯高於看壞；科技業則因庫存調整問題，可能要等第2季甚至下半年，情況才會比較明朗。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真進一步分析半導體產業，她表示，目前沒辦法確定下半年復甦力道是溫和還是偏熱絡，這取決於全球經濟體的復甦力道。

不過劉佩真表示，下半年復甦的起跑點上，台灣半導體比其他國家多了利多，各國供應鏈「去中化」將帶來轉單效應，此效果第2季還看不出來，但隨著庫存去化告一段落，下游需求回升，轉單效應就會慢慢浮現，讓台灣半導體產業的起跑點領先其他國家一步。

孫明德表示，「看起來第2季應該是谷底」，第2季霧霾會漸漸散去，天氣開始晴朗，景氣能見度增加。

服務業方面，2月營業氣候測驗點為94.97點，月增3.21點，連續2個月上揚。

孫明德指出，景氣復甦過程中，一塊小石頭或許會像滾雪球一樣，愈滾愈大；在物價上漲、實質購買力受影響之際，政府普發現金6000元可以發揮一些效果，又逢防疫解封、景氣好轉的題材，6000元的小石頭丟下來，對第2季、第3季經濟表現應該會有幫助。

至於2月營建業營業氣候測驗點為93.31點，月增1.20點，再次轉為上揚格局。

劉佩真表示，受到經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給、總統大選等4大變數影響，未來半年國內房市交易結構恐呈現量再縮、價緩跌的情況，加上央行昨天再度升息半碼，房貸利率突破2%，進一步加重購屋負擔，整體房市景氣陷入盤整期。

不過對於央行升息半碼的決策，孫明德強調「國內本來物價上漲壓力也大，升息有必要」。

孫明德指出，央行考慮經濟、通膨、國際金融環境等內外情勢後，在兼顧經濟穩定與通膨的考量下，決定升息半碼，整體貨幣政策緊縮步調比起國外相對溫和且緩慢，可給予廠商及民眾較長的調適時間。（編輯：張均懋）1120324