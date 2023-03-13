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朱澤民：物價上漲實質所得降低 應考慮軍公教調薪

2023/3/13 11:20
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（中央社記這潘姿羽台北13日電）薪水上漲的速度跟不上通膨，導致國人實質經常性薪資落入負成長。立委關切軍公教若再不調薪，恐不利吸引人才，主計總處主計長朱澤民今天表示，物價上漲、實質所得降低，應該可以考慮調整。

朱澤民今天赴立法院財政委員會報告業務，並備質詢；朝野立委關注經濟、物價、實質薪資倒退等議題。

根據主計總處統計，111年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.80%，雖然是23年來最大漲幅，但因通膨高漲，薪水跟不上物價上漲的速度，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅。

朱澤民表示，去年實質經常性薪資倒退，但實質總薪資還是正成長，此外，和國外相比，美國、日本、南韓薪資也都負成長，分別倒退3%、1.4%及2.3%。

民進黨立委吳秉叡追問，去年軍公教薪水沒有調整，今年是否考慮調薪，否則連2年軍公教薪資水準未調整，恐不利吸引優秀人才。

朱澤民表示，關於軍公教調薪議題，人事總處有調整委員會會作決策，若院長同意，就會採行適當措施；就他的看法，當物價上漲、實質所得降低的時候，應該是可以調整。

部分立委關切台灣通膨議題，憂心台灣落入停滯性通膨，朱澤民表示，停滯性通膨前提是經濟陷入停滯，但台灣經濟依舊正成長，並沒有停滯性通膨的問題。（編輯：郭無患）1120313

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