徐旭東：電價對企業影響不小 要有效節能減碳

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（中央社記者江明晏台北31日電）針對電價調漲，遠傳董事長徐旭東今天表示，「不管以前還現在，成本總是要往上」，企業要更有效節能減碳；他舉例「現在我擦手紙都只用一張」，盼環保從自身做起。

遠傳電信董事長徐旭東今天出席智慧城市展，媒體提問電價調漲，徐旭東表示，「有人說早就該加上去，不管是以前還是現在，成本總是要往上，且不排除以後繼續」。他認為，台灣油價或電價對企業影響不小，但這畢竟是長期支出，要更想辦法、有效率節能減碳。

徐旭東說，發展智慧城市需要投入資源，遠傳在不少城市都有幫助效益；遠傳總經理井琪舉例，遠傳協助將LED路燈智能照明系統導入桃園，幫助桃園電費從新台幣1.36億元降到6000多萬元。

徐旭東說，高雄積極導入智慧城市應用，帶動高雄績效一下就起來，其他城市也爭相想導入，坦言積極推展智慧城市「現在變成忙過頭」，意味著需求很龐大。

徐旭東表示，遠東集團積極導入智慧應用，集團種類很多、每個項目都在看；目前看來百貨是相當需要導入智慧應用的場域，例如智慧零售，而放大到智慧旅運方面，也有很好效果。

其他場域來看，井琪說，亞泥的垃圾回收和循環經濟、紡織業製造的衣服回收，甚至用AI做布料分類，都是很好的案例，整個集團雖有不少傳統產業，但都在使用先進智慧協助優化。

針對ESG方面，徐旭東說，現在的時代不得不重視環保和回收，他更舉例「現在我擦手紙都只用一張」，還會跟旁邊的人說「不要一口氣抽那麼多張」，相信環保永續就是從自身改變並影響他人做起。（編輯：張良知）1120331