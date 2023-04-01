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高壓用戶5月初收新電價帳單 1.9萬戶漲幅自動減半

2023/4/1 09:45（4/1 10:11 更新）
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新電價上路，平均漲幅約11%，高壓用戶調漲17%最多，最快5月初收到新電價帳單。（中央社檔案照片）
新電價上路，平均漲幅約11%，高壓用戶調漲17%最多，最快5月初收到新電價帳單。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北1日電）新電價上路，平均漲幅約11%，高壓用戶調漲17%最多，最快5月初收到新電價帳單；另外，針對受景氣衰退影響的19個產業，約1.9萬戶廠商，電價漲幅予以減半，台電表示，上述廠商將會自動適用減半措施，無須提證明文件。

經濟部3月下旬召開112年第1次電價費率審議會，拍板平均電價調漲11%，今天起實施。其中高壓用戶調漲17%，低壓產業調漲10%，住宅701至1000度、小商店1501到3000度微調3%。

台電表示，高壓用戶在月初抄表，低壓用戶分為16個工作日抄表，也就是說，高壓用戶最快5月初收到電費單即以新電價計算；低壓者則依照抄表時間，4月後的用電度數才以新電價計算。

此外，針對去年下半年用電衰退10%以上19個行業別業者，台電表示，自今天起會自動符合漲幅減半條件。

電價調漲可能影響業者營運成本，台電表示，持續推動需量反應引導業者節電，業者若能減少尖峰時間用電，會有相關費用的扣減。

台電也提醒，用戶於台電登載的行業別，將於下期電費單上列示，若登載的行業別與實際用電用途不符，請洽台電各營業據點辦理變更。

根據台電提供的資料，漲幅可減半的19類產業，約1.9萬戶符合資格，其中以金屬刀具、手工具及模具製造、金屬加工處理業、紡織品製造業、織布業等傳統產業家戶數最多。（編輯：潘羿菁）1120401

#台電
#經濟部
#新電價
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