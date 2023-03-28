4/1電價平均漲11% 住宅用電逾千度每度調至7.69元

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（中央社記者曾智怡台北28日電）電價4月1日起平均調漲11%，根據台電今天公布的新電價表，以夏月期間來看，住宅用電千度以上每度收費達新台幣7.69元，也是租屋族天花板價；小商店新增3001度以上級距，每度為6.75元。

經濟部電價費率審議會17日決議，4月1日起平均電價調漲11%，考量照顧民生、穩定物價，住宅用電700度以下不調整，約93%住宅不受影響。

台電今天正式公告用電各級距收費價格，住宅用電（非時間電價）共分為6級距，非夏月期間701至1000度間每度調高為4.74元，1001度以上每度6.03元；至於費率較高的夏月期間，701至1000度間每度5.83元，1001度以上每度7.69元。

外界關注租屋族電費，根據住宅定型化契約規範，不論夏月、非夏月，電費收取都不能超過台電所定最高級距的每度金額，以阻絕房東從中賺取不當價差；也就是說，夏月、非夏月電價不能超過7.69、6.03元。

小商店部分，僅1500度以上會調漲，約84%用戶不受影響。此次新增3001度以上級距，調幅為5%，以夏月電價為例，每度為6.75元；1501至3000度間則微調3%，每度為6.62元，皆突破6元大關；非夏月則是每度5.2至5.3元之間。

產業用電部分，高壓以上用戶調幅最高、達17%，低壓用戶調漲10%。

今年起高壓以上夏月電價前後延長共1個月（5月16日至10月15日），根據最新電價表，費率最高為夏月尖峰時間的三段式時間電價，流動電費達每度7.03元；低壓用戶夏月則維持在6月1日至9月30日，尖峰時間流動電費為每度5.93元。不過，用戶仍可善用尖離峰價差節省電費。

為照顧景氣受創產業，去年下半年用電衰退產業調幅減半，根據台電統計，共19行業、1.9萬戶符合資格，包含非酒精飲料製造業、紡紗業、玻璃及其製品製造業、光電材料及元件製造業、外燴及團膳承包業等。（編輯：潘羿菁）1120328