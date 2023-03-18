電價調整 陳建仁：93%民生用戶以及學校未調

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）對於電價調漲問題，行政院長陳建仁今天表示，電價審議委員會已決定，有93%民生用戶以及學校沒有調整，去年下半年用電量少於10%的產業也減半調漲。

陳建仁今天由經濟部長王美花、台中市長盧秀燕、水利署署長賴建信等人前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情，關心大台中地區水情現況。

對於電價調漲問題，陳建仁接受媒體聯訪時表示，實際上台電的成本遠高於電價的收入，所以在這次電價調整的過程當中，電價審議委員會已經做出決定，93%民生用戶以及學校都沒有調整，為了要讓產業能夠適應，在去年下半年產業用電量少於10%的產業，都減半來調漲，整個電價的調整，是顧民生，而且也顧產業。

王美花進一步說明，國際燃料成本大漲，各國甚至包括有使用很多核電的國家，像法國跟韓國，電力公司也虧損很多，電價漲的也比台灣多。

王美花表示，這次台電的調整電價，是在兼顧台電的穩健經營，千萬不能倒，也照顧了民生跟相關物價的平穩，所以做了非常細緻的安排，希望對一般的住宅，用電量700度以下不會漲到，以鼓勵大家多節電。

至於小店家，王美花指出，1500度以下都不漲；1500度到3000度漲3%，3000度以上漲5%，這是考慮到大家對物價穩定的關切，以做周全及平衡的考量，相關的調整，後續會看產業因應的狀況。

盧秀燕表示，要提醒中央注意，電價的調漲雖然不得已，但是要小心帶動物價上漲，因為現在萬物都在上漲，人民生活非常辛苦，要特別注意電價上漲後，可能造成物價連動，包括一般小吃攤等店家基於營業關係都需要用電，到時候有可能把電價反映到物價上面，另工商也需要用電，也會造成物價上漲情形，提醒勿單看電價，也須注意物價。（編輯：李亨山）1120318