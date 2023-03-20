台電：分租套房若申設智慧電表 用電逾700度凍漲

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（中央社記者曾智怡台北20日電）針對分租套房共用電表，會因每月總用電量逾700度而受電價調整影響，台電今天表示，若屬於分租套房多戶共用同一電表，房東只要申請免費裝設智慧電表，並接受台電節能輔導者，每月用電超過700度或1000度，本次電價可不調漲。

台電透過新聞稿說明，國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案是700度以上調漲3％、1000度以上調漲10％，「超過的度數才會被調漲」，其中700度到1000度每月最多增加新台幣45元。

以單月用電710度來看，只有多出來的10度電費率會被調漲。換算為費用來說，每月用電710度，會由2078元增至2080元，增加2元，調幅0.1%；每月用電1010度從3574元增加到3625元，增加51元，調幅為1.4％；每月用電若如為1200度，則由4711元提高到4876元，增加165元，整體調幅約為3.5％。

台電指出，以北市某處分租套房為例，其每月用電平均為3705度電，每月電費平均為1萬7488元，但在去年8月後採取時間電價後，因善用尖離峰電價，整體電價減少超過兩成，降為1萬3658元，頗有成效。

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台電強調，為進一步落實節能輔導及智慧電表推廣，分租套房類型的用戶，可電洽台電各區處或1911台電客服專線，只要向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電的用電節能輔導工作，即使每月總用電量超過700或1000度，仍可不受本次電價調整影響、不會調漲價格。

台電補充，針對社福團體，包括使用維生輔具的身障家庭、庇護工場、立案社福機構及護理之家等2.2萬戶用電，基於照顧弱勢精神，本次電價也凍漲。（編輯：郭無患）1120320