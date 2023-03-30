電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

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（中央社台北30日電）多項新制將在4月上路，包含平均電價調漲11%、北北基計程車起程運價由新台幣70元漲為85元、公路總局試辦機車道路駕訓補助、桃園市YouBike前60分鐘免費等。

●電價調漲

新電價4月1日上路，平均電價調漲11%，但住宅用電700度以下不調漲，以電費帳單（2個月一期）為例，非夏月（10月至5月）帳單為3832元、夏月（6至9月）帳單4508元以下的住宅用戶不受影響，也就是約93%用戶電費不調漲；小商店則僅1500度以上會調漲，約84%用戶不受影響。

●北北基計程車起跳價漲為85元

北北基計程車4月1日零時起同步調整計程車運價，起程運價由70元漲為85元，夜間11時至隔日凌晨6時的夜間加成時段起程運價也從90元漲為105元，延滯時間計算基準則由累計每80秒5元調整為每60秒5元。

●機車道路駕訓補助

交通部公路總局表示，試辦機車道路駕訓補助從4月1日起上路，規劃訓練路線里程約3公里，項目包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓，預計補助2000名學員，每人補助1200元。

●加熱式菸品等從高課徵

配合菸害防制法新法上路，菸酒稅法修正案4月1日施行，明定紙菸、菸絲、雪茄以外的其他菸品，例如加熱式菸品等，應徵稅額按每公斤或每千支徵收1590元，且從高課徵。

●桃園YouBike前60分鐘免費

桃園市政府交通局表示，4月1日起，YouBike公共自行車租賃服務將由前30分鐘免費延長為前60分鐘免費，讓免費騎乘里程由5公里延長為10公里，觀光旅遊局也將配合推出「騎YouBike暢遊桃園」建議玩法，預估騎乘次數將成長15%，每年約有190萬人次受惠。

●台北生育獎勵加碼

台北市政府修正台北市生育獎勵金發放辦法，今年4月4日（含當日）以後出生的新生兒，第1胎生育獎勵金加碼至4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以上5萬元，只要父或母其中一方設籍在台北市且已在北北基連續設籍期滿10個月就能請領。（編輯：張銘坤）1120330