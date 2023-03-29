台北市YouBike恢復前30分鐘免費 113年1月上路

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北29日電）台北市民常遇到沒有YouBike可借狀況，屢遭議員質疑。台北市長蔣萬安今天說，已指示交通局上半年要小規模增加車輛預計約1780輛，且前30分免費明年1月可上路。

國民黨台北市議員詹為元透過臉書Facebook表示，蔣萬安提出YouBike前30分鐘免費政策，盼提高公共運輸使用率和達到節能減碳效果，立意良善，但推行政策前應先檢討無車可惜的問題。

他說，民眾陳情的5大案件居於首位就是無YouBike可借，近3個月總數達61次，但統計數據無法反映真實情況，因多數民眾走到租借點才發現沒車後離開，選擇其他交通方式，根本懶得通報，因此存在無車可借黑數可能不僅檯面上的數字。

詹為元指出，交通局統計今年2月各站點超過20分鐘都無YouBike可借的次數來看，捷運龍山寺站1號出口在上個月無車可借次數達86次，捷運台北101/世貿站2號出口有69次，無車可借狀況屢見不鮮。

他認為，無法滿足借車需求代表缺車是事實，北市府須盡速檢討改進，補足車輛與車柱達一定比例，才能解決缺車問題。

蔣萬安下午出席112年北市模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮前接受媒體聯訪對此回應，這個問題很早之前就討論，不只許多市民有反映，他個人經驗也是在熱門站點常遇無車可借或無柱可還狀況。

蔣萬安指出，為解決問題已指示交通局在今年上半年，與資訊局合作透過數據資料分析優化車輛調度情形，等YouBike前30分鐘免費政策上路後再進一步做更有效率配置。

至於前30分鐘免費政策預計何時實施，蔣萬安說，目前規劃是明年1月上路，因可預期屆時周轉率將增加，會準備好配套措施，包含已在執行的分析數據資料，目標是維持現在狀況甚至優化周轉率。（編輯：方沛清）1120329