YouBike1.0北市12/3停止營運 交通局提醒跨市騎乘改2.0

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市交通局表示， YouBike2.0已提前達成全市1200站擴建目標，因此1.0系統將於12月3日停止營運，從新北等外縣市赴台北市的民眾須騎乘2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費新台幣350元。

台北市政府交通局今天舉行記者會指出，YouBike2.0系統已於民國111年10月提前達成全市1200站擴建目標，現約有1290站，1.0系統將功成身退，12月3日凌晨0時起停止營運，屆時北市各YouBike1.0場站自行車將無法再借出。

台北市政府運輸管理科長廖苑伶表示，屆時雖無法再借車，但需給民眾還車的緩衝時間，因此12月3日至12月6日，1.0空車柱可還車；12月7日至12月9日，雙北邊境使用率高的30個站點如南港、關渡等還可以還車。

廖苑伶提醒，新北民眾要騎YouBike到北市，記得換成2.0系統，若不小心騎錯就需聯絡廠商微笑單車處理，需要付新台幣350元調度費。

交通局統計，YouBike1.0服務超過13年、騎乘次數超過2億人次，隨著YouBike2.0系統陸續建置，民眾已逐漸改用2.0，統計至今年10月1.0租借次數占全系統比例降至8.5%，另新北市境內跨市騎乘熱門51站點也已由新北市協助增加YouBike2.0車柱，以便民眾使用YouBike2.0跨市租借。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局表示，民眾若尚有YouBike1.0欠費，請盡快持欠費卡片於北市1.0車柱靠卡補扣，否則屆時車柱陸續拆除，補繳會很不便；車柱空間除設置YouBike2.0停車柱或調度區外，將恢復行人通行空間或視當地需求評估設置自行車架或停車格。

台北市交通局已協調新北市並請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點及橋梁張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」加強宣傳，後續將再針對跨市騎乘頻繁者傳送簡訊提醒。（編輯：戴光育）1111118