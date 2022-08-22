新北尋找「梁毅仁」 YouBike將突破第2億人次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府22日舉行「新北YouBike歡慶突破2億騎乘人次記者會」，市長侯友宜（中）等人出席，會中以「兩億人」諧音推出尋找「梁毅仁」活動，鼓勵市民多加利用公共自行車，有機會獲得活動好禮。中央社記者王鴻國攝 111年8月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市YouBike騎乘人數即將突破2億人次，市府今天推出尋找「梁毅仁」活動，預估第2億名騎乘的幸運兒即將出爐，將可獲禮券2萬元，參與預測活動者也可獲得獎品。

市府今天舉行「新北YouBike歡慶突破2億騎乘人次記者會」，會中以「兩億人」諧音推出尋找「梁毅仁」活動，來鼓勵市民多加利用公共自行車，並有機會獲得活動好禮。

市長侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市YouBike1.0+2.0共計1568站、2萬5000輛車，數量為全國最多，累計騎乘約達1億9936萬人次，預估近期將可突破2億騎乘人次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜表示，「梁毅仁」就是兩億人，市府推出尋找「梁毅仁」活動，以鼓勵大家多使用大眾運輸及YouBike，以達到環保、綠能、減碳及健康目標。預估將在114年全面改成YouBike2.0。

交通局表示，歡慶YouBike騎乘人次突破2億系列活動，第2億名幸運兒可獲得禮券2萬元，前、後各2名也能獲得新台幣1000元禮券及YouBike2.0造型悠遊卡，另外，市府也推出預測2億人達標日、9月22日世界無車日等活動，歡迎民眾踴躍參與。（編輯：張銘坤）1110822