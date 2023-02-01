屏東YouBike 2.0啟用 將可與高雄互借不收跨區費

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屏東公共自行車YouBike 2.0正式啟用，屏東縣長周春米（前白衣者）1日也騎著公共自行車逛屏東燈節勝利星村燈區，並表示為鼓勵民眾利用，至今年底有前30分鐘免費。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月1日

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東公共自行車YouBike 2.0今天啟用，屏東縣長周春米表示，鼓勵民眾多加利用，營運初期前30分鐘免費，將可與高雄車輛互相借還，不收跨區調度費。

屏東公共自行車新系統YouBike 2.0，今天中午12時正式營運，首波在屏東市設置26處站點，未來也會陸續擴大範圍至潮州、東港和恆春，為鼓勵民眾利用，今年底前有前30分鐘免費；今年5月，也將提供年長民眾電動自行輔助車。

周春米表示，為強化高屏共同生活圈，未來高雄及屏東車輛可互相借還，不另外收取跨區調度費。民眾利用自行車來場低碳小旅行，騎乘YouBike暢遊屏東燈節3大展區。

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屏東縣政府交通旅遊處表示，因應新系統YouBike 2.0上線，原屏東公共自行車系統Pbike維持服務不中斷，2月將採雙系統營運模式，並逐步將Pbike站點退場。提醒民眾雙系統營運期間，Pbike及YouBike 2.0系統不相容，皆有專屬借還車站點，租賃前要留意站點資訊。

縣府提醒，民眾騎乘屏東公共自行車前，需至官網或透過官方APP登錄個人資料，完成免費公共自行車傷害險投保程序，同時所使用租借公共自行車的電子票證，與平台個人資料登記應為同一人，才可享有保險權益。（編輯：郭諭儒）1120201