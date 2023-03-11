市郊YouBike使用次數低 北市府：考量周邊需求設站

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市議員李明賢指出，設在市郊YouBike2.0站點，使用次數偏低，如成功公園等處，應靈活調度或重設車柱數。北市交通局今天表示，考量周邊使用需求才設站，將以大數據分析精準設站。

國民黨台北市議員李明賢透過媒體群組指出，民眾常投訴尖峰時刻無法租到YouBike2.0，調資料發現，去年租借率最高仍是捷運站沿線的站點，位於市郊的站點長期使用次數偏低。

他說，去年資料顯示，平均單日租借未達10次，約30個站點，多在市郊，像士林區延平北路7段250號福安國中前的站點在去年平均單日租借僅2次，內湖區安泰街（康樂橋下）平均單日租借3次，內湖區成功路4段附近的成功公園僅3次。

他指出，其餘包含位於天母國中、民權東路6段190巷117弄口、康樂抽水站等處站點，去年平均單日租借次數都只有4次，但捷運站旁的站點，平均單日租借次數皆為上百次。

李明賢表示，統計資料顯示，市郊的站點租借次數長期偏低，呼籲北市府應評估，若仍有設站需求，可重新調配或機動調整車柱與車輛，並通盤檢討，才能提高使用次數。

北市交通局對此回應，設置YouBike2.0站點，會考量周邊使用需求，不可能因使用次數較少，就不設站點，這會影響使用者需求，若只設少數車柱，調度不易，吞吐量不大，民眾也難使用，若減少設車柱，使用面及運轉面也難應付。

交通局表示，後續會和北市府成立的台北大數據中心合作，分析站點間車柱數及車輛數調度數據等資料，透過相關資料及數據，採取更精準的設站及投放車輛數，達到滿足民眾使用需求。（編輯：張銘坤）1120311