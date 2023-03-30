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單週中重症增675例 4/1起開始新一輪快篩實名制

2023/3/30 14:21（3/30 14:38 更新）
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（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北30日電）指揮中心分析，過去一週中重症通報累積新增675例、175人死亡，疫情仍呈略降趨勢，單週本土主流病毒株由BQ.1躍居第一，仍待觀察；新一輪家用快篩實名制從4月1日開始。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週四疫情記者會說明。據統計，過去一週中重症及併發症每天平均新增96例，較前一個月平均每日增119例趨緩。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，3月24日到30日中重症通報累積新增675例，其中本土個案672例，以及境外移入3例，分別來自美國、泰國、印尼；另外，累積新增175名死亡病例，平均每天新增25例死亡，也較再前一週下降，9%具慢性病史、69%未打滿3劑疫苗、91%為60歲以上。

據指揮中心統計，上週定序30例個案，分別為11例本土病例、19例境外移入。其中11例本土個案有4例BQ.1、占36%，BQ.1躍居第一；3例BA.2.75株、占27%，明顯下降；3例XBB、占27%；1例BA.5、占9%。

羅一鈞進一步說明，雖然單週本土病毒株改由BQ.1躍居第一，但國內是否正式進入主流病毒株轉換期，可能仍需要多觀察幾週。以近4週監測統計數字分析，BA.2.75株仍占6成4，占比最高；BQ.1株、XBB株則各占11%。

4月1日起，實施第12輪家用抗原快篩試劑實名制，民眾可持健保卡購買。每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），並可分次購買，次數不拘、可代購，售價仍為每份5劑、500元，醫材原則售出概不退換。

隨著國內疫情趨緩，全國專責病房空床率達71%，以高屏地區的83.3%最高，最低的是台北區63.5%，羅一鈞說，據昨天指揮中心醫療應變組會議決定，取消對於醫院專責病房開設的4%上限、2%下限要求，院方可依據實際需求開設，但不得因未開設專責病房，要求COVID-19病患轉診。

隨第3波COVID-19疫情趨緩，開立數也逐漸下降，但在3月20日輕症確診者免通報隔離新制上路後，每天仍持續開立，將持續監測；另外，隨輕症免隔離「0+n」天新制緩衝期結束，地方加強型集中檢疫所及防疫旅館退場。

至於每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率仍為0.5%。羅一鈞說，住宿式長照機構數據維持，暫無進一步放寬政策，除3大機構以外，其餘住宿式照顧機構服務對象維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至4月30日止。（編輯：陳政偉）1120330

（指揮中心提供）
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