新電價4/1上路 住宅用戶夏月帳單低於4508元不受影響

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（中央社記者劉千綾台北29日電）新電價4月1日上路，平均電價調漲11%，住宅用電700度以下不調漲，台電以電費帳單（2個月一期）為例，非夏月（10月至5月）帳單為新台幣3832元、夏月（6至9月）帳單4508元以下的住宅用戶不受影響，也就是說，約9成住宅用戶電費不調漲。

台電今天透過新聞稿說明，為顧及民生物價及促使用電度數較高用戶節約能源，住宅每月用電700度以下（93%，1231萬戶）、小商店每月用電1500度以下（84%，76萬戶）電價不調整，住宅701至1000度、小商店1501至3000度微調3%。

同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上調漲10%、小商店3001度以上調漲5%。

台電強調，新電價上路後，住宅部分平均約93%用戶不受影響。

台電舉例，以電費帳單2個月一期來看，非夏月（10月至5月）帳單為3832元、夏月（6至9月）帳單為4508元以下的住宅用戶將不受影響。

小商店的部分，非夏月（10月至5月）帳單為9056元、夏月（6至9月）帳單為1萬1096元以下的用戶，將不受影響。

台電進一步說明，台灣住宅電價為累進計費制，電價調整方案是700度以上調漲3%、1000度以上調漲10%，即超過的度數才會被調漲，而非所有度數都會被調漲。以單月用電710度來說明，只有多出來的10度電，費率會被調漲。

台電舉例試算，若住宅用戶收到電費帳單2個月一期來看，為1420度（即每月710度），表示在1400度以內單價不變，只有20度的單價調整3%。經試算，夏月電費由4621元增至4624元；非夏月電費由3924元增至3927元，每期電費增加約3元。

若住宅用戶收到2個月一期的電費帳單為2020度（即每月1010度），表示在1400度以內單價不變，其中600度單價調3%、最後20度單價調10%。經試算，夏月電費由8043元增至8159元；非夏月電費由6701元增至6796元，每期電費增加95至116元。

台電表示，分租套房多戶共用同一電表，只要申請裝設智慧電表，且裝設免費，並接受台電節能輔導者，即使每月用電超過700或1000度，本次累進費率也不調漲。

另為減緩用電衰退產業衝擊，產業111年下半年用電衰退10%以上者的產業調幅減半；農漁業、學校（幼兒園至大專院校）及社福團體電價不調整。（編輯：潘羿菁）1120329