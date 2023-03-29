電費漲成本恐反映票價？經長：台鐵高鐵均無漲價規劃

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電價4月1日起平均調幅11%，經濟部長王美花表示，目前雙鐵沒有漲價規劃。圖為高鐵列車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北29日電）電價4月1日起平均調幅11%，用電大戶漲幅較大，立委關切電價調漲衝擊台鐵、高鐵營運成本，後續恐反映在票價；經濟部長王美花表示，根據掌握，目前雙鐵沒有漲價規劃。

王美花今天赴立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢，民進黨立委邱議瑩指出，電價調漲後雙鐵營運成本壓力大，台鐵每年電費增加2.5至3.5億，高鐵增加3億，雙鐵合計共6.5億，是否會進一步造成票價衝擊，經濟部與交通部溝通狀況如何。

王美花回應，就經濟部了解，目前雙鐵沒有漲價規劃；事實上，台電吸收燃料本遠高於電價，且是所有種類電價的每度電都有吸收。

民進黨立委陳亭妃關切電價調整影響，王美花重申，台鐵、高鐵沒有漲價規劃，公司部分，經濟部有節電服務團，也會請商業司和能源局協助業者改善。

針對租屋族用電，王美花表示，可以免費裝設智慧電表，會製作相關懶人包向房東說明；住宅電費採累進制，超過1000度的部分才會調整。（編輯：林淑媛）1120329